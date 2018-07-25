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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 1,01%
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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 1,01% 

Investing.com Россия 23 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и S&P Lima Juniors.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подорожал на 1,01%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Southern Copper Corp (LM:SPC), которые подорожали на 2,20 п. (5,00%), закрывшись на отметке в 46,20. Котировки Minsur (LM:MINi) выросли на 0,070 п. (4,67%), завершив торги на уровне 1,570. Бумаги Volcan Minera (LM:VOL_pb) выросли в цене на 0,020 п. (2,35%), закрывшись на отметке 0,870.
Лидерами падения стали акции Grana Y Monter (LM:GRA), цена которых упала на 0,070 п. (2,64%), завершив сессию на отметке 2,580. Акции Aceros Arequip (LM:AREi) поднялись на 0,010 п. (1,30%), закрывшись на уровне 0,760, а Bco Continenta (LM:CON) снизились в цене на 0,050 п. (1,18%) и завершили торги на отметке 4,200.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в минусе (9), а котировки 19 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,27%, или 0,86, достигнув отметки $68,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,14%, или 0,10, до $73,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.224,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,22% до 3,2727, а котировки EUR/PEN упали на 0,37%, достигнув отметки 3,8239.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,39.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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