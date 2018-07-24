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Турпоток из России в Таиланд в январе-июне вырос на 18% — до 851 тыс. человек
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Турпоток из России в Таиланд в январе-июне вырос на 18% — до 851 тыс. человек 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
Фото: Москва24
Турпоток из России в Таиланд вырос на 18,3% за I полугодие 2018 г. — до 851 тыс. человек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные министерства туризма и спорта Таиланда.
«Турпоток из России в Таиланд за первые шесть месяцев этого года составил около 851 тыс. человек, превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 18,3%. В общей сложности российские туристы с начала года принесли Таиланду около 67,9 млрд бат (129 млрд руб.), что на 19,6% выше прошлогоднего показателя. Таким образом, Россия остается для таиландского турбизнеса ключевым из неазиатских рынков, опережающим по объемам и США, и Австралию, и все европейские страны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что позитивная динамика турпотока из России в I полугодии объясняется успехом «зимнего» сезона.
«В январе-апреле количество прибытий в Таиланд из РФ было значительно выше показателей за аналогичные месяцы предыдущего года. Однако уже показатели мая и июня оказались хуже прошлогодних (спад российского турпотока в сравнении с аналогичными месяцами 2017 г. составил 13% и 16,2% соответственно). Впрочем, традиционно удельный вес мая, июня и других летних месяцев в «общей корзине прибытий» россиян в Таиланд невелик, что и объясняет общую позитивную динамику полугодия. Для сравнения, в июне (низкий сезон) Таиланд принял всего 48,5 тыс. россиян, тогда как в январе (высокий сезон) — 226,8 тыс.», — пояснили в ассоциации.
Эксперты полагают, что из-за высокой популярности Турции в этом сезоне Таиланд вплоть до начала октября будет пользоваться сравнительно небольшой популярностью у россиян.
По прогнозам тайских аналитиков, в ближайшие месяцы до октября в Таиланд будут ежемесячно прибывать 40-50 тыс. туристов из РФ, с ноября ожидается рост турпотока.
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