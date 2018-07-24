Азербайджан приобрел у Китая свыше 100 наименований дорожной техники 

Баку, 23 июля /Синьхуа/ — Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приобрело у Китая 112 наименований дорожной техники, сообщает сегодня это ведомство.
Презентация импортированной из Китая техники прошла в поселке Алят /70 км от Баку/. Начальник транспортного управления агентства Эльшан Джафаров, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что для поставок техники Китай выделил Азербайджану техническую помощь на 8,2 млн долларов. В целом за шесть месяцев агентство импортировало свыше 200 наименований различной дорожной техники из Китая, США, Беларуси и других стран. —0—