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Бесценный хлор: Украинцам поднимут коммунальные тарифы на воду
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Бесценный хлор: Украинцам поднимут коммунальные тарифы на воду 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила во вторник вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.
«Не думаю, что «ДнепрАзот» вышел из этой ситуации с красивым лицом. Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 —3% независимо от размера городов», — цитирует Бабий сайт украинского «5 канала».
Она отметила, что теперь на Украине серьезно задумались над тем, чтобы «ДнепрАзот» не оставался в дальнейшем монополистом. «Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, у нас будут импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем».
Бабий также сообщила, что ситуация с «ДнепрАзотом» оживила дискуссию об альтернативах очистки воды хлором. «Мы сделаем выводы, привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу „Питьевая вода“, — добавила Бабий.
Единственный производитель жидкого хлора на Украине, предприятие „ДнепрАзот“ из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков остановило полностью остановило работу, в том числе и работу хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее „ДнепрАзот“ возобновил работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году.
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