Биткоин идет в рост

Курс биткоина на торгах в понедельник вырос на 2,3%. Впервые за два месяца курс биткоина превысил 7500 долларов, передает RG.ru

Отмечается, что капитализация рынка цифровых денег достигла 286 миллиардов долларов.

Биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде.