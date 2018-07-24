Англичане предпочитают пиво в жестяной упаковке

В целом доля жестяной тары на рынке выросла на 6%, из которых на 5% выросла доля газированных безалкогольных напитков. Также начал пользоваться спросом баночный сидр. Если говорить о пиве в банках, то за первую половину 2018 года оно стало гораздо более популярным среди потребителей, пиво в стекле потеряло 3% рынка.

Специалисты Nielsen отмечают, что изменение предпочтений покупателей связано со стремлением населения к заботе об окружающей среде, а также с тем, что пиво в банке воспринимается как премиальное.