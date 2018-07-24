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Англичане предпочитают пиво в жестяной упаковке
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Англичане предпочитают пиво в жестяной упаковке 

ИнформУпак 29 минут назад
В целом доля жестяной тары на рынке выросла на 6%, из которых на 5% выросла доля газированных безалкогольных напитков. Также начал пользоваться спросом баночный сидр. Если говорить о пиве в банках, то за первую половину 2018 года оно стало гораздо более популярным среди потребителей, пиво в стекле потеряло 3% рынка.
Специалисты Nielsen отмечают, что изменение предпочтений покупателей связано со стремлением населения к заботе об окружающей среде, а также с тем, что пиво в банке воспринимается как премиальное.
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