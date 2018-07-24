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10-летняя звезда «Детства Шелдона» Иэн Армитедж благодаря 2 сезону сериала станет миллионером
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10-летняя звезда «Детства Шелдона» Иэн Армитедж благодаря 2 сезону сериала станет миллионером 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Осенью 2017 года популярнейший сериал «Теория большого взрыва» обзавелся спин-оффом, повествующим о детстве одного из главных героев оригинала — Шелдона Купера. На протяжении всего первого сезона спин-офф показывал очень неплохие рейтинги. Для зрителей это означало хорошие новости — продление «Детства Шелдона» на второй сезон, для актеров сериала — внушительное пополнение банковского счета. Иэн Армитедж, десятилетний актер, сыгравший маленького Шелдона, благодаря второму сезону вообще станет миллионером.
Согласно условиям контракта юного актера, в первом сезоне за каждую серию «Детства Шелдона» он получал по 30 000 долларов — учитывая то, что в первом сезоне в итоге оказалось 22 эпизода, Армитедж заработал суммарно 660 тысяч долларов. Во втором же сезоне «зарплату» Иэна еще чуть-чуть увеличили — теперь за каждый из 22 новых эпизодов он получит 31,2 тысячи долларов. Таким образом, за 2 сезона в сумме банковский счёт десятилетнего мальчика прирастет на 1,35 миллиона долларов.
попкорнnews
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