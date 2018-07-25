Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 1,37%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансов, муниципальных служб и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 1,37%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Acucar (SA:PCAR4), которые подорожали на 5,85 п. (7,70%), закрывшись на отметке в 81,85. Котировки Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Pref (SA:GOLL4) выросли на 0,93 п. (6,69%), завершив торги на уровне 14,83. Бумаги Banco Santander Brasil SA Unit (SA:SANB11) выросли в цене на 1,79 п. (5,26%), закрывшись на отметке 35,84.

Лидерами падения стали акции CIELO ON NM (SA:CIEL3), цена которых упала на 0,35 п. (2,07%), завершив сессию на отметке 16,57. Акции Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) поднялись на 0,15 п. (1,90%), закрывшись на уровне 7,75, а CCR SA ON NM (SA:CCRO3) снизились в цене на 0,16 п. (1,43%) и завершили торги на отметке 11,02.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (226) превысило количество закрывшихся в минусе (204), а котировки 35 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 1,57% до отметки 32.00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,50%, или 6,10, достигнув отметки $1.231,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,18%, или 0,81, до $69,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,08%, или 0,09, до отметки $110,92.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 1,29% до 3,7011, а котировки EUR/BRL упали на 0,90%, достигнув отметки 4,3403.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,38% до 94,03.