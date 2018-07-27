Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов сырья, финансов и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa вырос на 0,57%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Companhia Siderurgica Nacional (SA:CSNA3), которые подорожали на 0,62 п. (7,16%), закрывшись на отметке в 9,28. Котировки Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) выросли на 0,35 п. (4,65%), завершив торги на уровне 7,87. Бумаги Gerdau SA Pref (SA:GGBR4) выросли в цене на 0,62 п. (3,81%), закрывшись на отметке 16,88.

Лидерами падения стали акции LOJAS RENNER ON NM (SA:LREN3), цена которых упала на 1,04 п. (3,29%), завершив сессию на отметке 30,55. Акции B2W VAREJO ON NM (SA:BTOW3) поднялись на 0,86 п. (2,93%), закрывшись на уровне 28,49, а LOCALIZA ON EJ NM (SA:RENT3) снизились в цене на 0,72 п. (2,83%) и завершили торги на отметке 24,71.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (198) превысило количество закрывшихся в плюсе (187), а котировки 31 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 2,61% до отметки 31.29.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,25%, или 3,10, достигнув отметки $1.222,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,82%, или 0,57, до $69,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,69%, или 0,75, до отметки $110,22.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,83% до 3,7154, а котировки EUR/BRL упали на 0,69%, достигнув отметки 4,3324.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 94,45.