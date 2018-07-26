Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 1,00%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, недвижимости и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 1,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Ambev SA (SA:ABEV3), которые подорожали на 1,02 п. (5,40%), закрывшись на отметке в 19,92. Котировки EQUATORIAL ON NM (SA:EQTL3) выросли на 1,95 п. (3,29%), завершив торги на уровне 61,15. Бумаги QUALICORP ON NM (SA:QUAL3) выросли в цене на 0,47 п. (2,41%), закрывшись на отметке 19,97.

Лидерами падения стали акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3), цена которых упала на 1,07 п. (5,97%), завершив сессию на отметке 16,85. Акции ELETROBRAS PNB N1 (SA:ELET6) поднялись на 1,16 п. (5,75%), закрывшись на уровне 19,03, а EDP Energias do Brasil SA (SA:ENBR3) снизились в цене на 0,74 п. (5,14%) и завершили торги на отметке 13,66.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (252) превысило количество закрывшихся в плюсе (145), а котировки 30 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,41% до отметки 32.13.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,76%, или 9,40, достигнув отметки $1.222,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,51%, или 0,35, до $69,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подешевели на 1,31%, или 1,45, до отметки $109,47.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 1,56% до 3,7464, а котировки EUR/BRL повысились на 0,79%, достигнув отметки 4,3628.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,60% до 94,54.