Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,67%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов недвижимости, потребительских товаров и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,67%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции CCR SA ON NM (SA:CCRO3), которые подорожали на 0,47 п. (4,36%), закрывшись на отметке в 11,26. Котировки Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли на 1,30 п. (3,27%), завершив торги на уровне 41,11. Бумаги VALE ON N1 (SA:VALE3) выросли в цене на 0,88 п. (1,81%), закрывшись на отметке 49,60.

Лидерами падения стали акции MULTIPLAN ON N2 (SA:MULT3), цена которых упала на 39,74 п. (66,80%), завершив сессию на отметке 19,75. Акции Tim Participacoes SA (SA:TIMP3) поднялись на 0,50 п. (3,80%), закрывшись на уровне 12,65, а COSAN ON NM (SA:CSAN3) снизились в цене на 1,49 п. (3,77%) и завершили торги на отметке 38,01.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (262) превысило количество закрывшихся в плюсе (189), а котировки 36 акций практически не изменились.

Котировки акций MULTIPLAN ON N2 (SA:MULT3) упали до минимума, подешевев на 66,80%, 39,74 п., и завершили торги на отметке 19,75.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 3,29% до отметки 33.29.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,52%, или 6,40, достигнув отметки $1.224,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,66%, или 0,45, до $67,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подорожали на 0,63%, или 0,70, до отметки $111,67.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,28% до 3,7834, а котировки EUR/BRL повысились на 0,07%, достигнув отметки 4,4251.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 94,41.