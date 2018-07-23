Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов промышленности, финансов и сельского хозяйства.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP вырос на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Pfgrupoarg (CN:ARG_p), которые подорожали на 320,0 п. (1,84%), закрывшись на отметке в 17.720,0. Котировки Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) выросли на 70,0 п. (0,91%), завершив торги на уровне 7.760,0. Бумаги Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref (CN:GAA_p) выросли в цене на 10,0 п. (0,85%), закрывшись на отметке 1.185,0.

Лидерами падения стали акции Grupo Nutresa SA (CN:NCH), цена которых упала на 400,0 п. (1,47%), завершив сессию на отметке 26.800,0. Акции Grupo de Inversiones Suramericana SA (CN:SIS) поднялись на 400,0 п. (1,07%), закрывшись на уровне 36.880,0, а Empresa de Energia de Bogota SA ESP (CN:EEB) снизились в цене на 15,0 п. (0,74%) и завершили торги на отметке 2.020,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 4 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре прибавил 0,63%, или 0,70, достигнув отметки $111,67. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре снизились на 1,63%, или 38,00, до $2.293,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,52%, или 6,40, до отметки $1.224,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,90% до 2.899,90, а котировки BRL/COP повысились на 0,56%, достигнув отметки 766,68.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 94,39.