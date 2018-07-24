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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,27%
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Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,27% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов COL Investment, промышленности и финансов.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подешевел на 0,27%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), которые подорожали на 60,0 п. (0,77%), закрывшись на отметке в 7.820,0. Котировки Empresa de Energia de Bogota SA ESP (CN:EEB) выросли на 10,0 п. (0,50%), завершив торги на уровне 2.030,0. Бумаги Banco Davivienda Pf (CN:DVI_p) выросли в цене на 80,0 п. (0,22%), закрывшись на отметке 36.900,0.
Лидерами падения стали акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p), цена которых упала на 50,0 п. (2,03%), завершив сессию на отметке 2.410,0. Акции Promigas (CN:PMG) поднялись на 130,0 п. (1,77%), закрывшись на уровне 7.200,0, а Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref (CN:GAA_p) снизились в цене на 10,0 п. (0,84%) и завершили торги на отметке 1.175,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (22) превысило количество закрывшихся в плюсе (5), а котировки 4 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 0,75%, или 0,84, достигнув отметки $110,83. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре снизились на 2,01%, или 46,00, до $2.247,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.225,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 0,13% до 2.896,25, а котировки BRL/COP повысились на 0,98%, достигнув отметки 773,67.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 94,37.
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