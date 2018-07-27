Биржи Европы продолжают расти на итогах переговоров Трампа и Юнкера

По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17% — до 7676,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 5487,19 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 12839,72 пункта.

Поддержку европейским индексам продолжают оказывать новости об итогах встречи Юнкера с Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

Также в центре внимания инвесторов оказалась корпоративная отчетность европейских компаний. Так, французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. за первое полугодие 2018 года увеличила чистую прибыль на 23,5% в годовом выражении, до 1,204 миллиарда евро, а объем продаж — на 2,4%, до 12,498 миллиарда евро. Акции компании на этом фоне дорожают почти на 2%. Свои финансовые отчеты за минувшее полугодие также опубликовали Renault , Eni, BASF и L'Oreal.