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Биржи Европы продолжают расти
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Биржи Европы продолжают расти на итогах переговоров Трампа и Юнкера 

Прайм 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские индексы растут в пятницу второй день подряд на фоне успешных переговоров главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом по торговым вопросам, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17% — до 7676,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 5487,19 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 12839,72 пункта.
Поддержку европейским индексам продолжают оказывать новости об итогах встречи Юнкера с Трампом по вопросам торговли, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых — работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.
Также в центре внимания инвесторов оказалась корпоративная отчетность европейских компаний. Так, французская компания-производитель молочной продукции Danone S. A. за первое полугодие 2018 года увеличила чистую прибыль на 23,5% в годовом выражении, до 1,204 миллиарда евро, а объем продаж — на 2,4%, до 12,498 миллиарда евро. Акции компании на этом фоне дорожают почти на 2%. Свои финансовые отчеты за минувшее полугодие также опубликовали Renault, Eni, BASF и L'Oreal.
Помимо этого, мировые рынки в пятницу находятся в ожидании данных по ВВП США за второй квартал. По прогнозам экспертов, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, по первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении после повышения на 2% в предыдущем квартале. Аналитики Daiwa Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что если показатели ВВП США оправдают ожидания, то это станет стимулом для покупок трейдеров на фондовых рынках.
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