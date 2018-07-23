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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 20,07 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже упал на 20,07 пункта 

ИА Синьхуа 27 минут назад
Париж, 23 июля /Синьхуа/ — Сегодня при закрытии торговой сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5378,25 пункта, что оказалось на 20,07 пункта или 0,37 проц ниже показателя предыдущего торгового дня. —0—
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