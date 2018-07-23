Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Стоимость золота снижается в понедельник на фоне укрепления курса доллара после комментариев главы минфина США Стивена Мнучина , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,2 доллара, или на 0,58%, до 1223,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,15%, до 15,37 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,23%, до 94,66 пункта.

Комментарий Мнучина слегка компенсировал реакцию на высказывания самого Трампа до этого с недовольством политикой американского регулятора. В конце прошлой недели Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что он "не в восторге" от того, что в ответ на развитие экономики происходят повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Позднее он также обвинил Китай ЕС в манипулировании курсами своих валют и поддержании низких процентных ставок на фоне повышения ставки в США и укрепления доллара. По мнению президента США, такая ситуация делает американскую экономику менее конкурентоспособной. Более сильный доллар, как правило, приводит к обратной динамике стоимости золота, которое торгуется в американской валюте и становится менее привлекательным для держателей других валют.

"Мы по-прежнему с осторожностью относимся к перспективам роста золота на фоне повышения процентной ставки в США и, вероятно, еще более сильного доллара", — приводит агентство Market Watch мнение старшего инвестиционного стратега U. S. Bank Wealth Management Роба Хауорта (Rob Haworth).