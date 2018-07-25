Ещё
Золото дешевеет на слабом укреплении доллара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золото дешевеет на слабом укреплении доллара 

Прайм 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в среду утром умеренно снижается на фоне укрепления доллара по отношению к мировым валютам, при этом аналитики считают данный рост кратковременным явлением, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.01 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,5 доллара, или на 0,12%, до 1224 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,29% — до 15,47 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 94,64 пункта.
Несмотря на то, что стоимость золота в среду утром перешла к росту после снижения с начала текущей недели, эксперты отмечают сохранение общего негативного тренда для драгоценного металла.
Рыночной аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден (David Madden), мнение которого приводит агентство MarketWatch, отмечает, что стоимость металла показывает негативную динамику с апреля, и пока нет свидетельств того, что "медвежий" тренд подошел к концу. "Трейдеры все еще отыгрывают тот факт, что на прошлой неделе стоимость золота упала до годичного минимума", — добавил эксперт.
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном растут на фоне позитивных финотчетов компаний США и новостях из КНР СМИ: "Сибур" готовится к IPO на сумму $2-3 млрд Объективных причин для резкого снижения ставок по ипотеке в РФ нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас27
Россия нашла «ахиллесову пяту» США195
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь10
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение