Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов во вторник.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 1.224,80 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,07%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.211,70 долл. и сопротивление — на 1.229,60 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,00% и торгуется на отметке 94,42 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре вырос на 0,45%, достигнув отметки 15,495 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре вырос на 2,06%, дойдя до уровня 2,803 долл. за фунт.