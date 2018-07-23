20 штук с AliExpress, которые поднимут вам настроение

20 штук с AliExpress, которые поднимут вам настроениеЕсли лето выдалось скучным и монотонным, самое время скрасить его при помощи интернет-шопинга. Мы отыскали стоящие предложения недели, выбор, как всегда, за вами.

Главное — не забудьте перейти в наш Telegram, там мы разместили три классные штуки.

LetyShops опять разыгрывает призы!

В жаркую пору года проводится акция «Пикник электроники». Для вас собрали более 30 магазинов гаджетов со скидками до 25%, при этом еще и кэшбэк будет увеличен!

Покупая с двойной выгодой, можно выиграть призы. Среди участников акции разыграют:

Умные часы Xiaomi Amazfit Bip — 3 шт.

Экшн-камера Xiaomi Mijia 4K Action Camera — 3шт.

Портативная колонка JBL Charge 3 — 3шт.

Поучаствовать очень просто. Переходим на страницу акции, выбираем желаемый приз и покупаем любой товар в магазинах-партнерах LetyShops с кэшбеком.

Акция проходит с 23 по 29 июля. Успейте принять участие!

1. Зарядный кабель 3 в 1 Получится зарядить любой смартфон или планшет.

Цена: 326 руб., купить с кэшбеком

2. Спортивная гарнитура

Пригодится в спортзале или на пробежке.

Цена: 1 390 руб., купить с кэшбеком

3. Декоративные ленты

Можно легко украсить интерьер или использовать для творчества.

Цена: от 66 руб., купить с кэшбеком

4. Простая сигнализация

Самое доступное решение для охраны недвижимости.

Цена: от 1 308 руб., купить с кэшбеком

5. Яркий зонт

С таким можно дарить хорошее настроение окружающим.

Цена: 880 руб., купить с кэшбеком

6. Автомобильный органайзер

Добавит полезные карманы и отделения в автомобиле.

Цена: 135 руб., купить с кэшбеком

7. Вентилятор Xiaomi

Компактный гаджет, имеет несколько скоростей вращения.

Цена: 809 руб., купить с кэшбеком

8. Защита для обуви

Пригодится любителям покататься на мотоцикле.

Цена: 327 руб., купить с кэшбеком

9. Зеркало с диодной подсветкой

Удобное зеркало для бритья или нанесения макияжа.

Цена: 1 476 руб., купить с кэшбеком

10. Оригинальная подставка для бутылок

Стильный аксессуар для любой кухни.

Цена: 1 304 руб., купить с кэшбеком

11. Футболка-пиджак

Отличная одежда для «серьезной» вечеринки.

Цена: от 467 руб., купить с кэшбеком

12. Портативная точилка для ножей

Поможет быстро заточить нож в походных условиях.

Цена: 383 руб., купить с кэшбеком

13. Многоугольный измеритель

Универсальный измерительный инструмент для дома.

Цена: от 96 руб., купить с кэшбеком

14. USB-звуковая карта

Пригодится, если на компьютере сломалась встроенная.

Цена: 327 руб., купить с кэшбеком

15. Компактная сумка

Небольшая сумка для переноски самых нужных гаджетов.

Цена: 305 руб., купить с кэшбеком

16. Карманная оптика

Карманный монокуляр с приличным зумом.

Цена: 280 руб., купить с кэшбеком

17. Двухдиапазонный роутер

Хороший маршрутизатор для дома или офиса.

Цена: 1 974 руб., купить с кэшбеком

18. Портативная соковыжималка

Быстро превратит фрукты в стакан свежевыжатого сока.

Цена: 414 руб., купить с кэшбеком

19. Чехлы для iPbone с необычным рисунком

Большой выбор для разных моделей iPhone.

Цена: от 101 руб., купить с кэшбеком

20. Держатель купюр и кредиток

Небольшой компактный кошелек.

Цена: 211 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!