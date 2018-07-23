20 штук с AliExpress, которые поднимут вам настроение 

20 штук с AliExpress, которые поднимут вам настроениеЕсли лето выдалось скучным и монотонным, самое время скрасить его при помощи интернет-шопинга. Мы отыскали стоящие предложения недели, выбор, как всегда, за вами.
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LetyShops опять разыгрывает призы!
В жаркую пору года проводится акция «Пикник электроники». Для вас собрали более 30 магазинов гаджетов со скидками до 25%, при этом еще и кэшбэк будет увеличен!
Покупая с двойной выгодой, можно выиграть призы. Среди участников акции разыграют:
Умные часы Xiaomi Amazfit Bip — 3 шт.
Экшн-камера Xiaomi Mijia 4K Action Camera — 3шт.
Портативная колонка JBL Charge 3 — 3шт.
Поучаствовать очень просто. Переходим на страницу акции, выбираем желаемый приз и покупаем любой товар в магазинах-партнерах LetyShops с кэшбеком.
Акция проходит с 23 по 29 июля. Успейте принять участие!
1. Зарядный кабель 3 в 1 Получится зарядить любой смартфон или планшет.
Цена: 326 руб., купить с кэшбеком
2. Спортивная гарнитура
Пригодится в спортзале или на пробежке.
Цена: 1 390 руб., купить с кэшбеком
3. Декоративные ленты
Можно легко украсить интерьер или использовать для творчества.
Цена: от 66 руб., купить с кэшбеком
4. Простая сигнализация
Самое доступное решение для охраны недвижимости.
Цена: от 1 308 руб., купить с кэшбеком
5. Яркий зонт
С таким можно дарить хорошее настроение окружающим.
Цена: 880 руб., купить с кэшбеком
6. Автомобильный органайзер
Добавит полезные карманы и отделения в автомобиле.
Цена: 135 руб., купить с кэшбеком
7. Вентилятор Xiaomi
Компактный гаджет, имеет несколько скоростей вращения.
Цена: 809 руб., купить с кэшбеком
8. Защита для обуви
Пригодится любителям покататься на мотоцикле.
Цена: 327 руб., купить с кэшбеком
9. Зеркало с диодной подсветкой
Удобное зеркало для бритья или нанесения макияжа.
Цена: 1 476 руб., купить с кэшбеком
10. Оригинальная подставка для бутылок
Стильный аксессуар для любой кухни.
Цена: 1 304 руб., купить с кэшбеком
11. Футболка-пиджак
Отличная одежда для «серьезной» вечеринки.
Цена: от 467 руб., купить с кэшбеком
12. Портативная точилка для ножей
Поможет быстро заточить нож в походных условиях.
Цена: 383 руб., купить с кэшбеком
13. Многоугольный измеритель
Универсальный измерительный инструмент для дома.
Цена: от 96 руб., купить с кэшбеком
14. USB-звуковая карта
Пригодится, если на компьютере сломалась встроенная.
Цена: 327 руб., купить с кэшбеком
15. Компактная сумка
Небольшая сумка для переноски самых нужных гаджетов.
Цена: 305 руб., купить с кэшбеком
16. Карманная оптика
Карманный монокуляр с приличным зумом.
Цена: 280 руб., купить с кэшбеком
17. Двухдиапазонный роутер
Хороший маршрутизатор для дома или офиса.
Цена: 1 974 руб., купить с кэшбеком
18. Портативная соковыжималка
Быстро превратит фрукты в стакан свежевыжатого сока.
Цена: 414 руб., купить с кэшбеком
19. Чехлы для iPbone с необычным рисунком
Большой выбор для разных моделей iPhone.
Цена: от 101 руб., купить с кэшбеком
20. Держатель купюр и кредиток
Небольшой компактный кошелек.
Цена: 211 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!