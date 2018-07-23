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На Украине выросло промышленное производство
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На Украине выросло промышленное производство 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Как сообщает Госстат, с коррекцией на эффект календарных дней промышленное производство в июне этого года к июню 2017 года возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю 2017 года — на 2,9%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.
Также указывается, что в целом за первое полугодие 2018 года рост промпроизводства по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 2,5%.
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