Биржи Европы закрылись в минусе на фоне новостей в автоиндустрии

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Основные биржи Европы закрылись в понедельник в минусе на фоне новостей о новых назначениях в Fiat Chrysler и Ferrari после ухода в отставку их главы Серджио Маркионне, свидетельствуют данные торгов.

Британский FTSE 100 по итогам торгов понедельника опустился на 0,3%, до 7655,79 пункта, французский CAC 40 на 0,37%, до 5378,25 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 12548,57 пункта.

В субботу стало известно, что генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинул свой пост по состоянию здоровья, а главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава марки Jeep Майк Мэнли

Маркионне также исполнял обязанности генерального директора Ferrari. В этой компании в должности главного исполнительного директора его заменит Луис Кэри Камиллери (Louis Carey Camilleri).

"Несмотря на то, что Маркионне должен был уйти в отставку в конце года, развитие событий (в выходные — ред.) было неожиданным. При этом, несмотря на то, что инвесторам не нравятся негативные сюрпризы и неопределенность, мы не предвидим никаких изменений в (операционной деятельности Fiat — ред.) после смены ее руководства, так как Майк Мэнли очень опытный руководитель в автомобильной индустрии", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика ISI Джорджа Галльерса (George Galliers).

На фоне этих новостей бумаги Ferrari подешевели к закрытию на 4,88%, Fiat Chrysler Automobiles — на 1,5%, акции Exor, вице-председателем которого также был Серджио Маркионне, — на 3,25%. Акции CNH Industrial, где председательствовал в совете директоров Маркионне, подешевели на 1,7%.