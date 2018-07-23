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Биржи Европы закрылись в минусе на фоне новостей в автоиндустрии
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Биржи Европы закрылись в минусе на фоне новостей в автоиндустрии 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные биржи Европы закрылись в понедельник в минусе на фоне новостей о новых назначениях в Fiat Chrysler и Ferrari после ухода в отставку их главы Серджио Маркионне, свидетельствуют данные торгов.
Британский FTSE 100 по итогам торгов понедельника опустился на 0,3%, до 7655,79 пункта, французский CAC 40 на 0,37%, до 5378,25 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 12548,57 пункта.
В субботу стало известно, что генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинул свой пост по состоянию здоровья, а главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава марки Jeep Майк Мэнли.
Маркионне также исполнял обязанности генерального директора Ferrari. В этой компании в должности главного исполнительного директора его заменит Луис Кэри Камиллери (Louis Carey Camilleri).
"Несмотря на то, что Маркионне должен был уйти в отставку в конце года, развитие событий (в выходные — ред.) было неожиданным. При этом, несмотря на то, что инвесторам не нравятся негативные сюрпризы и неопределенность, мы не предвидим никаких изменений в (операционной деятельности Fiat — ред.) после смены ее руководства, так как Майк Мэнли очень опытный руководитель в автомобильной индустрии", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика ISI Джорджа Галльерса (George Galliers).
На фоне этих новостей бумаги Ferrari подешевели к закрытию на 4,88%, Fiat Chrysler Automobiles — на 1,5%, акции Exor, вице-председателем которого также был Серджио Маркионне, — на 3,25%. Акции CNH Industrial, где председательствовал в совете директоров Маркионне, подешевели на 1,7%.
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