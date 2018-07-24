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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 1,32%
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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 1,32% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, финансов и промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подорожал на 1,32%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции SSAB AB (ST:SSABa), которые подорожали на 1,97 п. (4,80%), закрывшись на отметке в 43,00. Котировки AB SKF B (ST:SKFb) выросли на 6,9 п. (4,06%), завершив торги на уровне 176,9. Бумаги Boliden (ST:BOL) выросли в цене на 9,50 п. (3,77%), закрывшись на отметке 261,30.
Лидерами падения стали акции Electrolux B (ST:ELUXb), цена которых упала на 4,0 п. (1,92%), завершив сессию на отметке 204,4. Акции Tele2 AB (ST:TEL2b) поднялись на 1,15 п. (0,96%), закрывшись на уровне 119,10, а Essity AB B (ST:ESSITYb) снизились в цене на 1,80 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 221,00.
На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (396) превысило количество закрывшихся в минусе (226), а котировки 56 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,38%, или 0,94, достигнув отметки $68,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,05%, или 0,77, до $73,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,06%, или 0,70, до отметки $1.224,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,42% до 10,3155, а котировки USD/SEK упали на 0,34%, достигнув отметки 8,8299.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 94,40.
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