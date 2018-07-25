Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, здравоохранения и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 упал на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Metsa Board Oyj (HE:METSB), которые подорожали на 0,160 п. (1,81%), закрывшись на отметке в 8,980. Котировки Telia Company AB (HE:TELIA1) выросли на 0,061 п. (1,55%), завершив торги на уровне 4,002. Бумаги Upm-kymmene (HE:UPM) выросли в цене на 0,41 п. (1,36%), закрывшись на отметке 30,49.

Лидерами падения стали акции Kesko Oyj (HE:KESKOB), цена которых упала на 5,24 п. (9,46%), завершив сессию на отметке 50,14. Акции Konecranes ABP (HE:KCRA) поднялись на 2,39 п. (6,44%), закрывшись на уровне 34,72, а Outokumpu oyj (HE:OUT1V) снизились в цене на 0,0820 п. (1,49%) и завершили торги на отметке 5,4060.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (72) превысило количество закрывшихся в плюсе (68), а котировки 22 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре прибавил 0,89%, или 0,65, достигнув отметки $74,09 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,50%, или 1,03, до $69,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,29%, или 3,50, до отметки $1.229,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,09% до 1,1678, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8883.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 94,33.