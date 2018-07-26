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Сможет ли Amazon порадовать инвесторов после слабого отчета Facebook
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Сможет ли Amazon порадовать инвесторов после слабого отчета Facebook 

Прайм 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Американские фондовые индексы к завершению сессии 25 июля вышли в плюс, реагируя на сообщения о предотвращении торговой войны между США и ЕС в результате переговоров между Дональдом Трампом и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером. S&P500 прибавил 0,91%. Промышленный и технологический сектор выглядели лучше рынка, благодаря новостям с вышеупомянутой встречи.
Доллар снизился по отношению к основным мировым валютам, в том числе в паре с евро он опустился с 1,1683 до 1,1728.
Дональд Трамп заявил, что договорился с председателем Еврокомиссии работать над нулевыми тарифами и нулевыми субсидиями на некоторые промышленные товары. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Трамп также сказал, что ЕС готов увеличить импорт американской сои и что они с Юнкером будут работать над решением вопроса по тарифам на сталь и алюминий. Такие договоренности окажут поддержку акциям промышленных компаний.
Неудачная отчетность Facebook может свести на нет оптимизм, вызванный итогами встречи между Дональдом Трампом и Жан-Клодом Юнкером. Рынок уже отыграл позитив от договоренностей по снижению тарифов, тем более, что уверенности в устойчивости тенденции по смягчению взаимных ограничений в торговле пока нет. Между тем стоимость Facebook сегодня может продемонстрировать максимальное в своей истории падение в денежном выражении — порядка $150 млрд Это повлияет на общую капитализацию рынка и способно вызывать цепную реакцию в котировках других технологических компаний. Мы ожидаем, что в ходе сессии 26 июля S&P500 снизится на 0,5%, до 2830 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике заказов на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя, что указывает на уменьшение активности производителей и может оказать давление на движение фондовых индексов.
До открытия основной сессии сегодня отчитаются MasterCard, Comcast и McDonald’s, после окончания торгов результаты представят Amazon, Intel и Starbucks. По всем компаниям ожидается рост прибыли. Будет интересно узнать, сможет ли Amazon порадовать инвесторов после слабого отчета Facebook.
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