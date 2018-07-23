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Банк России и Комиссия по ценным бумагам Сербии подписали меморандум о взаимопонимании
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Банк России и Комиссия по ценным бумагам Сербии подписали меморандум о взаимопонимании 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ  Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Банк России и Комиссия по ценным бумагам Сербии подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества и обмена информацией, В пресс-релизе ЦБ РФ отмечается, что целью соглашения является установление порядка взаимодействия регуляторов рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов России и Сербии. Среди основных направлений сотрудничества отмечены:∎ надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов;∎ противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;∎ противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;∎ содействие выявлению деятельности организаций, имеющих признаки финансовых пирамид и ряд других вопросов. Соглашение предусматривает информационное взаимодействие в сфере консолидированного надзора за финансовыми группами, существенных изменений в режиме регулирования и надзора за финансовым рынком РФ и Сербия, а также рисков, возникающих на рынках данных юрисдикций. Как отмечается, данное соглашение между Банком России и Комиссией по ценным бумагам Сербии вступило в силу с 11 июля 2018 г.
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