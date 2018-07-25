Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,69%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, металлопромышленности и добычи и электронного и электрического оборудования.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,69%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции 3I Group PLC (LON:III), которые подорожали на 25,40 п. (2,76%), закрывшись на отметке в 946,60. Котировки Taylor Wimpey PLC (LON:TW) выросли на 3,10 п. (1,80%), завершив торги на уровне 175,35. Бумаги Barratt Developments PLC (LON:BDEV) выросли в цене на 7,20 п. (1,38%), закрывшись на отметке 529,20.

Лидерами падения стали акции Fresnillo PLC (LON:FRES), цена которых упала на 81,00 п. (7,32%), завершив сессию на отметке 1.025,00. Акции InterContinental Hotels Group PLC (LON:IHG) поднялись на 237,00 п. (4,83%), закрывшись на уровне 4.670,00, а Informa Plc (LON:INF) снизились в цене на 34,00 п. (4,00%) и завершили торги на отметке 816,00.

На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1149) превысило количество закрывшихся в плюсе (820), а котировки 322 акций практически не изменились.

Котировки акций Fresnillo PLC (LON:FRES) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 7,32%, 81,00 п., и завершили торги на отметке 1.025,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,24%, или 2,90, достигнув отметки $1.228,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,43%, или 0,98, до $69,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,84%, или 0,62, до отметки $74,06 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD снизилась на 0,03% до 1,3140, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8885.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,36.