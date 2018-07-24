Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 1,23%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, финансов и химической промышленности.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подорожал на 1,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Stmicroelectronics (MI:STM), которые подорожали на 0,815 п. (4,12%), закрывшись на отметке в 20,610. Котировки CNH Industrial (MI:CNHI) выросли на 0,328 п. (3,78%), завершив торги на уровне 9,000. Бумаги UniCredit SpA (MI:CRDI) выросли в цене на 0,4980 п. (3,55%), закрывшись на отметке 14,5140.

Лидерами падения стали акции A2A (MI:A2), цена которых упала на 0,036 п. (2,37%), завершив сессию на отметке 1,506. Акции Italgas SpA (MI:IG) поднялись на 0,055 п. (1,13%), закрывшись на уровне 4,827, а Salvatore Ferragamo SpA (MI:SFER) снизились в цене на 0,20 п. (0,98%) и завершили торги на отметке 19,68.

На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (208) превысило количество закрывшихся в минусе (140), а котировки 33 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,47%, или 1,00, достигнув отметки $68,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,05%, или 0,77, до $73,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.225,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,10% до 1,1680, а котировки EUR/GBP упали на 0,40%, достигнув отметки 0,8889.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 94,41.