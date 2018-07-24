Рынок акций Польши закрылся ростом, WIG30 прибавил 1,65%

Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, банковских услуг и нефти и газа.

На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 подорожал на 1,65%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Bank Millenium SA (WA:MILP), которые подорожали на 0,50 п. (6,10%), закрывшись на отметке в 8,70. Котировки Alior Bank (WA:ALRR) выросли на 3,15 п. (4,65%), завершив торги на уровне 70,90. Бумаги Bz wbk (WA:BZW) выросли в цене на 15,00 п. (4,52%), закрывшись на отметке 347,00.

Лидерами падения стали акции Dino Polska SA (WA:DNP), цена которых упала на 2,30 п. (2,18%), завершив сессию на отметке 103,10. Акции Cyfrplsat (WA:CPS) поднялись на 0,34 п. (1,46%), закрывшись на уровне 22,98, а Tauron Polska Energia (WA:TPE) снизились в цене на 0,030 п. (1,40%) и завершили торги на отметке 2,120.

На Варшавской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (219) превысило количество закрывшихся в минусе (217), а котировки 188 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,46%, или 0,99, достигнув отметки $68,88 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,05%, или 0,77, до $73,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,06%, или 0,70, до отметки $1.224,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,63% до 4,2985, а котировки USD/PLN упали на 0,57%, достигнув отметки 3,6789.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,39.