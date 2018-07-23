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Цена за право аренды флигеля XVIII века возросла вшестеро
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Цена за право аренды флигеля XVIII века возросла вшестеро 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
23 июля на открытом аукционе было решено, что флигель усадьбы Зотова — Алябьева XVIII века на Кремлевской набережной будет отреставрирован за счет арендатора.
За право арендовать историческое здание в центре Москвы на 49 лет торговались на открытом аукционе два инвестора. Торги длились три часа.
— Стартовая цена лота за это время увеличилась в шесть раз и в итоге составила 45,5 миллиона рублей, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Победитель торгов взял на себя обязательство провести на историческом объекте ремонтно-реставрационные работы, после завершения которых арендная ставка будет пересмотрена и составит 1 рубль за квадратный метр в год.
Старинное двухэтажное кирпичное здание, которое находится в переулках между Кремлем и храмом Христа Спасителя имеет площадь 1 тысячу 45 квадратных метров. Историко-культурную ценность объекта представляют его местоположение, архитектура, материалы несущих стен и оформление фасада.
На данный момент на аукцион выставлены: каретный сарай городской усадьбы Лепехиных XVIII века в Таганском районе и старинный особняк с мезонином в Басманном районе столицы.
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