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Курс биткоина начал расти
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Курс биткоина начал расти 

News.ru 50 минут назад
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина на 19:30 по московскому времени составила $7736. Такой показатель на 2,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
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