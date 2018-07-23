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Золото игнорирует интервенции Трампа 

News.ru 16 минут назад
Жёлтый металл торгуется практически без изменений 232 июля, колеблясь в районе отметки $1230 после локального восстановления, которое, однако, не спасло металл от еще одного недельного падения в рамках медвежьего тренда. Золото получило возможность для восстановления на фоне вербальных интервенций Дональда Трампа, который раскритиковал высокий курс доллара, а заодно и выразил недовольство повышением ставок ФРС.
Приняв вызов, участники рынка принялись повсеместно фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям, что повлекло просадку индекса доллара и позволило драгметаллу немного выдохнуть после практически непрерывных распродаж, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Впрочем, как показывает текущая динамика, золото еще не сформировало дно, и недавних заявлений американского президента недостаточно, чтобы подорвать бычий тренд по доллару и, соответственно, позволить котировкам жёлтого металла почувствовать почву под ногами.
В долгосрочном периоде перспективы золота могут улучшиться на фоне признаков сокращения мирового предложения. Однако пока доллар остается в русле восходящего тренда и остается привлекательным для покупок на спадах, металл будет и далее подвергаться гонениям.
В ближайшее время котировкам необходимо зацепиться за уровень $1230, чтобы не утратить возможность для повторного тестирования области $1235 и воздержаться от обновления минимумов в районе $1210.
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