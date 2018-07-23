Запасы антрацита на Украине сократились вдвое 

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
По предварительным расчетам, запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 335,4 тыс. тонн, что на 53,8% меньше прошлогодних (726,1 тыс. тонн), газовой группы — 1 млн 18,5 тыс. тонн, что на 31,1% меньше запасов на 24 июля 2017 года (1 млн 478,9 тыс. тонн).
ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 24 млн 811,3 тыс. тонн.
При этом в январе-мае 2018 года ТЭС и ТЭЦ увеличили потребление угля на 22,4% (2 млн 48,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 11 млн 208,3 тыс. тонн.
Таким образом, дефицит энергоресурса, возникший после потери Киевом контроля над ДНР и ЛНР, продолжает усиливаться. На неподконтрольных Киеву территориях расположены предприятия «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса», которые ежегодно добывали до 17-19 млн тонн угля.
Ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников раскритиковал руководство Украины за импорт угля вместо развития собственного производства, которое позволило бы зарабатывать на поставках энергоресурсов в другие страны. Как уточнил бывший глава пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Корольчук, за первые пять месяцев 2018 года стоимость импортного угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22% и составила $1,5 млрд Основным поставщиком стала Россия — 62,9% ($962,7 млн), затем следуют США — 31,6% ($483,9 млн), $483,9 млн и Канада — 3,2% ($48,4 млн).