Запасы антрацита на Украине сократились вдвое

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По предварительным расчетам, запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 335,4 тыс. тонн, что на 53,8% меньше прошлогодних (726,1 тыс. тонн), газовой группы — 1 млн 18,5 тыс. тонн, что на 31,1% меньше запасов на 24 июля 2017 года (1 млн 478,9 тыс. тонн).

ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

При этом в январе-мае 2018 года ТЭС и ТЭЦ увеличили потребление угля на 22,4% (2 млн 48,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 11 млн 208,3 тыс. тонн.

Таким образом, дефицит энергоресурса, возникший после потери Киевом контроля над ДНР и ЛНР, продолжает усиливаться. На неподконтрольных Киеву территориях расположены предприятия «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса», которые ежегодно добывали до 17-19 млн тонн угля.