Ещё
Запасы антрацита на Украине сократились вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

Запасы антрацита на Украине сократились вдвое 

Украина.ру 21 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.
По предварительным расчетам, запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 335,4 тыс. тонн, что на 53,8% меньше прошлогодних (726,1 тыс. тонн), газовой группы — 1 млн 18,5 тыс. тонн, что на 31,1% меньше запасов на 24 июля 2017 года (1 млн 478,9 тыс. тонн).
ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом — до 24 млн 811,3 тыс. тонн.
При этом в январе-мае 2018 года ТЭС и ТЭЦ увеличили потребление угля на 22,4% (2 млн 48,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 11 млн 208,3 тыс. тонн.
Таким образом, дефицит энергоресурса, возникший после потери Киевом контроля над ДНР и ЛНР, продолжает усиливаться. На неподконтрольных Киеву территориях расположены предприятия «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и «Комсомолец Донбасса», которые ежегодно добывали до 17-19 млн тонн угля.
Ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников раскритиковал руководство Украины за импорт угля вместо развития собственного производства, которое позволило бы зарабатывать на поставках энергоресурсов в другие страны. Как уточнил бывший глава пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Корольчук, за первые пять месяцев 2018 года стоимость импортного угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22% и составила $1,5 млрд Основным поставщиком стала Россия — 62,9% ($962,7 млн), затем следуют США — 31,6% ($483,9 млн), $483,9 млн и Канада — 3,2% ($48,4 млн).
Украина.ру: последние новости
На власти Киева подали в суд из-за новых тарифов на проезд Черный рынок обмена валют вернулся на Украину Объявление газовой войны: смогут ли США и Россия поделить Европу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога305
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе103
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину82
Дачники будут жить по новым правилам129
Android поразил невидимый вирус5
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение