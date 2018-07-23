Ещё
Черную полосу рубля прервали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин и налоги прервали черную полосу рубля 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Российский рубль сегодня прервал падение и начал укрепляться. Этому способствовал ряд факторов: продажи валюты экспортерами, а также действия Минфина.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 17:10 по московскому времени составляет 63 руб. 06 коп. Это примерно на 0,7% ниже уровня предыдущего закрытия. Евро теряет также около 0,7% и торгуется на отметке 73,84 руб.
Прежде всего, конечно, стоит отметить сезонный фактор. Сейчас идет период налоговых выплат, и на уплату НДС, НДПИ и акцизов, которые нужно заплатить в среду 25 июля, потребуется порядка 860 млрд руб.
Судя по всему, уже сейчас экспортеры продают валюту, что оказывает краткосрочную поддержку рублю. Это довольно типичная ситуация, которая не наблюдается только в период излишней волатильности на финансовых рынках. Сегодня никакой паники нет, и рубль ведет себя вполне предсказуемо.
"До окончания налогового периода мы не исключаем новых попыток прохождения рублем отметки в 63 в паре с долларом (при сохранении нейтрального геополитического фона), однако не ожидаем долгосрочного закрепления рубля ниже данного уровня", — так прокомментировал ситуацию на рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
Поддержку рублю оказали и действия Министерства финансов. В пятницу Казначейство разместило на банковских депозитах $500 млн на 12 дней под ставку 1,92% годовых. В тот же день рубль укрепился на 15 копеек к доллару, а в понедельник ускорил рост, отмечает finanz.ru
Валюта из бюджета — самая дешевая, под такую ставку российские банки больше нигде занять не могут.
Последний раз Минфин поддерживал рынок валютой с 6 по 11 июля, закачав на депозиты $700 млн и увеличив общую сумму вливаний до $1,2 млрд За этот период курс доллара на Московской бирже снизился с 63,15 до 61,7350 рубля.
Впрочем, в обозримом будущем на рынке могут появиться и негативные факторы. В частности, финансовым компаниям на счета начнут поступать дивиденды, и многие, особенно нерезиденты, могут конвертировать деньги и выводить их за рубеж.
Впрочем, предсказать действия этих участников рынка достаточно сложно, многое будет зависеть еще от общей рыночной конъюнктуры.
Вести Экономика: последние новости
Банк России и Комиссия по ценным бумагам Сербии подписали меморандум о взаимопонимании Советник Трампа: "ВТО и мировая торговля не работают" Рубль вырос к доллару и евро при открытии торгов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политик лично проверил Крымский мост75
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль141
Когда грянет кризис и другие события дня8
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание202
Россияне взбунтовались из-за нового налога473
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение