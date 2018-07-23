В России сдулся даже «эффект Трампа»

Безотносительно США России дела сейчас идут неважно. Прежде всего, с того момента, как известные компании, такие как «Русал» 6-го апреля были внесены в санкционный список, больше нет иллюзий, санкции могут затронуть любого.

Другие эксперты придерживаются схожего мнения. В конце концов, российские акции после падения 6-го апреля и их активных продаж в последовавшие два месяца были недооценены. И сфокусированные на России фонды и биржевые инвестиционные фонды уже в июне снова начали фиксировать приток, в то время как отток стал наблюдаться с других развивающихся рынков.

Однако «эффект Трампа» быстро сдулся. С понедельника рассчитываемый в долларах индекс РТС снова падает, кроме того, он ослабляется из-за несколько снизившейся цены на нефть.

Далеко от пика

В целом российский фондовый год можно считать вялым. С начала года индекс РТС вырос менее чем на один процент и в настоящий момент котируется на уровне 1 146 пунктов. Это хотя и на 80% больше многолетнего минимума начала 2016 года, но падение после 6-го апреля все еще не преодолено. Для возвращения к наивысшей точке мая 2008, когда большая часть мировых фондовых индексов прекрасно себя чувствовала, необходим рост более чем в два раза.

Помимо санкций проблемой является и макроэкономическая ситуация в России, дела в экономике сейчас идут неважно. За двухлетней рецессией с 2015 по 2016 год и последовавшим ростом сейчас наблюдается очередной трудный период приспособления к новым реалиям, как следует из нового прогноза министерства экономического развития . Согласно прогнозу, ВВП уже в 2018 году будет расти медленнее, чем прогнозировалось ранее — на 1,9% вместо 2,1%. В 2019 году вместо ожидаемых 2,2% рост должен составить 1,4 процента. Связывают это также и с повышением НДС.

Оно притормозит не только экономическую активность, но и вновь подстегнет инфляцию, которая находилась на исторически низком уровне. Это вынуждает Центробанк прибегнуть к дальнейшему снижению ключевой ставки, которая находится на все еще высоком уровне в размере 7,25%.

Цены на нефть не оказывают влияния

В отличие от прежних времен, относительно высокая цена на нефть не оказывает значительного влияния на рост ВВП, кроме того избыточные нефтедоллары при стоимости свыше 40 долларов за баррель в соответствии с железным бюджетным правилом переводятся в валюту и хранятся в так называемом Фонде национального благосостояния.

И рубль после резкого снижения после 6-го апреля не вернулся к прежним показателям. В конце второго квартала он торговался на 11% ниже по отношению к доллару, чем до 1-го апреля, по отношению к евро снижение составило 3,6%. Российскому правительству , стремящемуся к импортозамещению, дешевый рубль весьма на руку. Если уже цена на нефть не может подтолкнуть российскую экономику, тогда на это подавно не способен Чемпионат мира по футболу. В отличие от эмоционального подъема вокруг национальной сборной, эффект от чемпионата для экономики, как и ожидалось, минимален. Центробанк оценил его вклад в этом году в 0,1-0,2 процентных пункта.

На этом фоне аналитики видят во втором полугодии в российских акциях потенциал в размере от пяти до 15%. Низкая оценка — аргумент для оптимизма. Сюда можно также причислить и относительно высокую дивидендную прибыль свыше 5,5%, в то время как на глобальном рынке, по данным инвестиционной компании Bestinvest, она составляет 2,6%, а на развивающихся рынках в среднем только максимум три процента.

«Выплата прибыли — один из немногих факторов, которые делают наш рынок привлекательным для инвесторов, и в последующие месяцы послужит также опорой», — считает ведущий аналитик инвестиционной компании «АТОН» Михаил Ганелин.

Дивиденды будут расти

В дивидендной политике российских компаний происходят процессы, из-за которых выплаты прибыли в 2018 году на 15% выше предыдущего года и составят 1,9 триллиона рублей, говорит Ганелин. Две трети от этого будут выплачены в июле и августе.

Средняя дивидендная прибыль в следующем году впервые должна достигнуть семи процентов, отмечает главный стратег «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов

Главный риск — торговый конфликт

Смольянинов, прогнозирующий индекс РТС в размере 1 350 пунктов к концу года, советует преимущественно иностранным инвесторам на российском фондовом рынке также обратить внимание на сталелитейные компании и «Норникель». Кроме того, он советует присмотреться и к банковскому сектору — прежде всего, Сбербанку и частному интернет-банку TCS Group.

Нефтяные показатели также содержат в себе потенциал, считает эксперт. В конце концов, и здесь комбинация высоких цен и дешевого рубля оптимальна для финансовых результатов. И, напротив, пока неясна ситуация в торговом секторе — нет четких сигналов, кто и как будет справляться со сниженным из-за конъюнктуры спросом, говорит Смольянинов.