Как из магазина сувениров: Тейлор Свифт в розовом худи и леопардовых ботинках

Тейлор Свифт выбрала время между концертами, с которыми ездит по Америке в рамках своего тура Reputation, и посвятила его прогулке по Нью-Йорку . Папарацци сфотографировали певицу, когда она покидала свои апартаменты.

Для прогулки она выбрала образ простого туриста. Конечно, совсем слиться с толпой у нее бы не получилось — слишком уж ярким был ее аутфит, но себе и своему образу девочки-девочки она все же немного изменила.

Тейлор Свифт

Тогда как некоторые пользователи в сети прокомментировали, что Тейлор выглядела так, словно оделась в ближайшем сувенирном магазине, ее аутфит полностью состоял из дизайнерских вещей.

Тейлор Свифт

На ней было розовое худи с признанием в любви Нью-Йорку, джинсовые шорты и леопардовые ботинки. А теперь внимание: худи Balenciaga стоит 895 долларов (56,5 тысяч рублей), шорты Alexander Wang 295 (около 18 600 рублей), долларов рюкзак Louboutin почти 1,1 тыс. долларов (69 тысяч рублей), ботинки Guiseppe Zanotti — 648 долларов (около 41 тысячи рублей).

Тейлор Свифт

Всего образ Тейлор Свифт обошелся ей — в пересчете на российские рубли — почти в 200 тысяч.