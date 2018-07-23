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Как из магазина сувениров: Тейлор Свифт в розовом худи и леопардовых ботинках
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Как из магазина сувениров: Тейлор Свифт в розовом худи и леопардовых ботинках 

Журнал ОК! 1 час назад
Тейлор Свифт выбрала время между концертами, с которыми ездит по Америке в рамках своего тура Reputation, и посвятила его прогулке по Нью-Йорку. Папарацци сфотографировали певицу, когда она покидала свои апартаменты.
Для прогулки она выбрала образ простого туриста. Конечно, совсем слиться с толпой у нее бы не получилось — слишком уж ярким был ее аутфит, но себе и своему образу девочки-девочки она все же немного изменила.
Тейлор Свифт
Тогда как некоторые пользователи в сети прокомментировали, что Тейлор выглядела так, словно оделась в ближайшем сувенирном магазине, ее аутфит полностью состоял из дизайнерских вещей.
Тейлор Свифт
На ней было розовое худи с признанием в любви Нью-Йорку, джинсовые шорты и леопардовые ботинки. А теперь внимание: худи Balenciaga стоит 895 долларов (56,5 тысяч рублей), шорты Alexander Wang 295 (около 18 600 рублей), долларов рюкзак Louboutin почти 1,1 тыс. долларов (69 тысяч рублей), ботинки Guiseppe Zanotti — 648 долларов (около 41 тысячи рублей).
Тейлор Свифт
Всего образ Тейлор Свифт обошелся ей — в пересчете на российские рубли — почти в 200 тысяч.
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