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Волгоград оказался в числе городов с самой высокой страховкой Каско
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Волгоград оказался в числе городов с самой высокой страховкой Каско 

АиФ Волгоград 13 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Аналитики страховой компании ERGO проанализировали стоимость Каско в 85 регионах страны. Волгоград оказался на третьем месте в списке городов с самой дорогой страховкой.
Эксперты Ergo проанализировали соотношение средней зарплаты и стоимости Каско. Оказалось, что самая дорогая страховка наблюдается в небольших городах, где цены диктуют один-два лидера рынка.
Так, первую строчку списка возглавил Псков. За Каско там нужно заплатить 179648 рублей, средняя зарплата — 24771 рубль. На втором месте — Великий Новгород. Стоимость полиса составляет 131616 рублей при зарплате в 29774 рубля. Волгоград занял третью строчку. Автолюбителям здесь предлагается выложить за Каско 52528 рублей при зарплате в 28786 рублей.
В крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса оказалась ниже. Самыми «недорогими» стали Саратов, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Москва и Санкт-Петербург. В этих городах автовладельцу нужно менее одной зарплаты, чтобы купить Каско.
Отметим, в среднем по России стоимость полиса составляет 54381 рубль при средней заработной плате в 40608 рублей.
Добавим, для расчета была выбрана новая KIA Rio. Исследование проводилось только по классическим программам Каско со сроком страхования 12 месяцев
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