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Россияне массово закупились ведрами и тазиками
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Россияне массово закупились ведрами и тазиками 

360tv.ru 36 минут назад
Продажи товаров, полезных при отключении горячей воды, выросли в два раза по сравнению с началом года. Наибольший рост продемонстрировали тазики, ведра, водонагреватели и бойлеры. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений «Юла», результаты которого приводят «Известия».
Самый высокий спрос показали тазики — их продажи в крупных городах увеличились в два раза. Одновременно с этим на 40% выросла и цена, сейчас она составляет порядка 800 рублей за таз.
Также россияне активно покупают водонагреватели. Их продажи в интернете за последние два месяца увеличились в 1,7 раза. На 28% увеличился спрос и на бойлеры. При этом средняя стоимость водонагревателей и бойлеров не изменилась.
Чаще всего эти товары покупают в Красноярске, Владивостоке, Омске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Липецке и Ставрополе. А цены на них продемонстрировали наибольший рост в Екатеринбурге, где стоимость увеличилась в 2,8 раза.
Между тем в Тюмени, Калининграде и Волгограде цены на тазики, ведра и нагреватели даже снизились — на 50%.
Ранее сообщалось, что жители Красноярска останутся без воды на неделю раньше из‐за форума Международной федерации студенческого спорта (FISU). Он считается главным тестовым мероприятием грядущей Универсиады.
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