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В Канаде займутся разработкой нового энергосберегающего дизельного двигателя для локомотивов
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В Канаде займутся разработкой нового энергосберегающего дизельного двигателя для локомотивов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Мы движемся в сторону более чистой и инновационной экономики с заботой об окружающей среде, — цитирует министра транспорта Канады Марка Гарно издание. — Наши усилия по развитию экологически чистого транспорта приведут к сокращению выбросов и улучшению здоровья населения».
Средства на создание концепта выделило министерство транспорта Канады в рамках академической программы «Чистая железная дорога». Это первый из 10 реализованных университетских грантов, предусмотренных пятым раундом программы, бюджет которого составляет 250 тыс. канадских долларов ($190,1 тыс.).
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