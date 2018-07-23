В Канаде займутся разработкой нового энергосберегающего дизельного двигателя для локомотивов

«Мы движемся в сторону более чистой и инновационной экономики с заботой об окружающей среде, — цитирует министра транспорта Канады Марка Гарно издание. — Наши усилия по развитию экологически чистого транспорта приведут к сокращению выбросов и улучшению здоровья населения».

Средства на создание концепта выделило министерство транспорта Канады в рамках академической программы «Чистая железная дорога». Это первый из 10 реализованных университетских грантов, предусмотренных пятым раундом программы, бюджет которого составляет 250 тыс. канадских долларов ($190,1 тыс.).