Житель Омской области выиграл в лотерею 4 млн рублей

Омской области местный житель стал обладателем суперприза. Омич выиграл в лотерее 3 962 696 рублей. Победитель отгадал все девять чисел комбинации. Счастливыми стали числа 07, 04, 15, 02, 14, 09, 17, 11 в первом поле и 01 — во втором.

Отметим, что обладатель четырёх млн рублей купил лотерейный билет всего за 150 рублей. Сейчас омича ждут для оформления выигрыша. Это не самый крупный выигрыш в нашем регионе. Поймать удачу смог участник апрельской лотереи в апреле 2016 года. Он выиграл 5 561 203 рублей.

Добавим, что с 2016 года миллионерами стали 29 человек. В 2018 году выигрыши более 100 тыс. рублей получили 46 омичей.