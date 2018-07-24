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Подорожало строительство развязки на улице Остужева в Воронеже
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Подорожало строительство развязки на улице Остужева в Воронеже 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Стоимость строительства развязки на улице Остужева подорожала до 4,95 млрд рублей, об этом сообщил врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области Максим Оськин на пресс-конференции в Доме журналистов.
По словам чиновника, строительство дорожного объекта подорожало из-за роста цен на материалы. Но говорить о конкретных расценках можно будет только после того, как решится судьба метро в Воронеже. Как отметил Максим Оськин, если в городе все же решат строить метро, то стоимость развязки подорожает до 5,1 млрд рублей.
Сам проект развязки на левом берегу планируют представить уже в следующем году.
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