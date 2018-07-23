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В Оренбуржье меньше всех зарабатывают крестьяне, лесники и рыбаки
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В Оренбуржье меньше всех зарабатывают крестьяне, лесники и рыбаки 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургстат опубликовал результаты статистического наблюдения за оплатой труда работающих в организациях всех форм собственности и видов экономической деятельности.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций, начисленная за январь-май 2018 года, увеличилась на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 29479,6 рубля.
Наиболее высокая заработная плата — у работников организаций по добыче полезных ископаемых — 59671,1 рубля, а также финансовой и страховой деятельности — 43420,7 рубля.
А вот ниже среднеобластного уровня зарплата в сельском и лесном хозяйствах, в организациях охоты, рыболовства и рыбоводства — 16596,1 рубля. Традиционно низка зарплата на предприятиях общественного питания — 18302,8 рубля.
За тот же период среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы Оренбургская область находилась на 7 месте. Самая большая зарплата — в Пермском крае — 34211,5 рубля, минимальный показатель — в Республике Мордовия — 25313,1 рубля.
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