В Оренбуржье меньше всех зарабатывают крестьяне, лесники и рыбаки

Оренбургстат опубликовал результаты статистического наблюдения за оплатой труда работающих в организациях всех форм собственности и видов экономической деятельности.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций, начисленная за январь-май 2018 года, увеличилась на 11,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 29479,6 рубля.

Наиболее высокая заработная плата — у работников организаций по добыче полезных ископаемых — 59671,1 рубля, а также финансовой и страховой деятельности — 43420,7 рубля.

А вот ниже среднеобластного уровня зарплата в сельском и лесном хозяйствах, в организациях охоты, рыболовства и рыбоводства — 16596,1 рубля. Традиционно низка зарплата на предприятиях общественного питания — 18302,8 рубля.