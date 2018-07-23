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Эксперты сравнили стоимость полиса каско в российских городах
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Эксперты сравнили стоимость полиса каско в российских городах 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жителю Москвы для покупки полиса каско достаточно около двух третей средней заработной платы, Санкт-Петербурга — около одной трети, тогда как жителям Великого Новгорода и Пскова — более четырех и семи заработных плат соответственно, говорится в исследовании страховой компании ERGO.
Аналитики страховщика проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия, а для расчета была выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат — новая KIA Rio.
"Шестьдесят процентов средней зарплаты москвичу достаточно для покупки каско … 30% зарплаты — для петербуржцев. Одни из самых высоких показателей у жителей Пскова — больше семи заработных плат — и Великого Новгорода — почти 4,5 зарплаты необходимо будет отложить новгородцам для приобретения ежегодной страховки", — сообщается в исследовании.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в «зеленую зону», где автовладельцу нужно потратить менее одной месячной заработной платы, чтобы купить каско, вошли также Саратов (60%), Екатеринбург (50%), Казань (40%) и Тюмень (40%).
В исследовании поясняется, что для расчета средней заработной платы в конкретном регионе компания использовала данные Росстата; было рассчитано среднее арифметическое значение показателя за три месяца первого квартала 2018 года.
Так, средняя зарплата в месяц в Москве составила порядка 78,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 58,9 тысячи рублей, в Саратове — 25,5 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 34,5 тысячи рублей, в Казани — 32,4 тысячи рублей, в Тюмени — 41,7 тысячи рублей, в Пскове — 24,8 тысячи рублей, в Великом Новгороде — 29,8 тысячи рублей. «В среднем по России стоимость полиса составляет 54,381 тысячи рублей при средней заработной плате 40,608 тысячи рублей», — заключается в исследовании.
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