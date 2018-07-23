Эксперты сравнили стоимость полиса каско в российских городах

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости . Жителю Москвы для покупки полиса каско достаточно около двух третей средней заработной платы, Санкт-Петербурга — около одной трети, тогда как жителям Великого Новгорода и Пскова — более четырех и семи заработных плат соответственно, говорится в исследовании страховой компании ERGO.

Аналитики страховщика проанализировали стоимость каско в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия, а для расчета была выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат — новая KIA Rio.

"Шестьдесят процентов средней зарплаты москвичу достаточно для покупки каско … 30% зарплаты — для петербуржцев. Одни из самых высоких показателей у жителей Пскова — больше семи заработных плат — и Великого Новгорода — почти 4,5 зарплаты необходимо будет отложить новгородцам для приобретения ежегодной страховки", — сообщается в исследовании.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в «зеленую зону», где автовладельцу нужно потратить менее одной месячной заработной платы, чтобы купить каско, вошли также Саратов (60%), Екатеринбург (50%), Казань (40%) и Тюмень (40%).

В исследовании поясняется, что для расчета средней заработной платы в конкретном регионе компания использовала данные Росстата ; было рассчитано среднее арифметическое значение показателя за три месяца первого квартала 2018 года.