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Долги за уголь на Алтае сократились на 300 млн рублей за четыре года
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Долги за уголь на Алтае сократились на 300 млн рублей за четыре года 

ТАСС 23 минуты назад
БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Муниципалитеты Алтайского края задолжали поставщикам за уголь в общей сложности порядка 700 млн рублей, что на 300 млн рублей меньше, чем в 2014 году, сообщил в понедельник на пресс-конференции врио министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального региона Иван Гилев.
"На сегодня общая задолженность за уголь 700 млн рублей.
В 2014 году [задолженность] была более миллиарда рублей "Кузбассразрезуглю". Тогда появились первые проблемы с поставками угля", — сказал Гилев.
По его словам, с зимы 2014 года вопросы по поставкам угля властям в регионе приходится выстраивать практически в ручном режиме. Полномочия по теплоснабжению находятся у муниципальных районов, но есть проблемы в инвестициях в тепловую отрасль, в тарифном регулировании. В ноябре— декабре прошлого года, по словам Гилева, кузбасский уголь вырос в цене примерно на 30%.
"Причина — наладили в прошлом году поставки за рубеж, в мурманские, дальневосточные порты. С учетом того, что курс доллара вырос, мы имеем снижение интереса производителей угля к Алтайскому краю. В этом году в торгах мы заложили рост примерно 30% по конечной стоимости конечного угля с учетом доставки", — пояснил врио министра.
Он отметил, что запас топлива составляет около 70 тыс. тонн. К 15 сентября будет сформирован нормативный запас в 139 тыс. тонн.
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