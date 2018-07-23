Долги за уголь на Алтае сократились на 300 млн рублей за четыре года

"На сегодня общая задолженность за уголь 700 млн рублей.

В 2014 году [задолженность] была более миллиарда рублей "Кузбассразрезуглю" . Тогда появились первые проблемы с поставками угля", — сказал Гилев.

По его словам, с зимы 2014 года вопросы по поставкам угля властям в регионе приходится выстраивать практически в ручном режиме. Полномочия по теплоснабжению находятся у муниципальных районов, но есть проблемы в инвестициях в тепловую отрасль, в тарифном регулировании. В ноябре— декабре прошлого года, по словам Гилева, кузбасский уголь вырос в цене примерно на 30%.

"Причина — наладили в прошлом году поставки за рубеж, в мурманские, дальневосточные порты. С учетом того, что курс доллара вырос, мы имеем снижение интереса производителей угля к Алтайскому краю. В этом году в торгах мы заложили рост примерно 30% по конечной стоимости конечного угля с учетом доставки", — пояснил врио министра.

Он отметил, что запас топлива составляет около 70 тыс. тонн. К 15 сентября будет сформирован нормативный запас в 139 тыс. тонн.