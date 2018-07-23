После ЧМ цены на посуточную аренду квартир в Ростове упали на треть

В среднем аренда квартиры на сутки в Ростове стоит полторы тысячи рублей

Ростовчане снова начали сдавать квартиры по адекватным ценам. Стоимость аренды снизилась на 33%, и сейчас составляет примерно 1,5 тысячи рублей в сутки.