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После ЧМ цены на посуточную аренду квартир в Ростове упали на треть
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После ЧМ цены на посуточную аренду квартир в Ростове упали на треть 

161.ru 27 минут назад
Фото: 161.ru
В среднем аренда квартиры на сутки в Ростове стоит полторы тысячи рублей
Ростовчане снова начали сдавать квартиры по адекватным ценам. Стоимость аренды снизилась на 33%, и сейчас составляет примерно 1,5 тысячи рублей в сутки.
— В Ростове спрос на посуточную аренду был высок, но к окончанию турнира упал на 42%. Пик спроса был зафиксирован 17 июня — именно в этот день город принимал своих первых болельщиков, приехавших на матч Бразилии и Швейцарии, — сообщили эксперты сайта Avito. Средняя стоимость посуточного съема квартиры сравнялись с прошлогодним показателем. В большинстве остальных городов-организаторов цены на аренду все еще высокие. Ростов оказался на десятом, предпоследнем месте по спросу на посуточную аренду квартир. Наибольшей популярностью среди болельщиков пользовался Санкт-Петербург, на втором месте — Нижний Новгород. 161.ru делал обзор объявлений о сдаче квартир во время ЧМ в Ростове и сравнил цены с предложенными удобствами. Жители донской столицы не стеснялись просить за старые квартиры с минимумом удобств баснословные суммы.
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