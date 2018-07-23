В 2019 году российским винам и шампанским грозит подорожание

Со следующего года устанавливается единая ставка акциза на вино и шампанское. Это означает, что будет отменена льготная акцизная ставка, действующая сегодня для отечественных виноделов. В результате неминуемо вырастут цены на российскую продукцию, сообщает Forbes

Если сегодня для отечественных тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием акциз составляет 5 рублей за литр, то вскоре он вырастет до 18 рублей. Кроме того, производитель винных изделий должен обладать дополнительным аппаратным и программным функционалом Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), а также проходить длительную процедуру для получения акцизных марок. Все это дополнительно осложняет работу отечественных виноделов.

На этом фоне импорт игристых вин (3,3 миллиона декалитров) вырос в 2017 году на 25,9%, тихих вин (25,6 млн декалитров) — на 39,4%. Соответственно динамика импорта будет только возрастать.