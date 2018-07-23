Продажи «Камаза» в РФ в I полугодии выросли на 6,4%

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. «Камаз» по итогам первого полугодия нарастил продажи в России на 6,4% в годовом выражении, до 13,826 тысячи единиц, сообщает корпоративная газета предприятия со ссылкой на торгово-финансовую компанию (ТФК, занимается реализацией продукции) «Камаз».

"Как сообщает ТФК «Камаз», по итогам первой половины 2018 года на российском рынке реализовано 13,826 тысячи единиц грузовой автотехники «Камаз». Это на 6,4% выше показателей годичной давности. Лидерами продаж стали «Камаз» 43118, 5490, 65115 и 6520. Рекордным за всю историю продаж оказалось первое полугодие для флагмана «Камаз»— 5490 NEO, реализовано 2,936 тысячи седельных тягачей, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в газете завода.

Отмечается, что росту продаж автомобилей нового модельного ряда «Камаза» способствует курс ТФК на прямую работу с ключевыми клиентами. Так, за первое полугодие корпорантам было реализовано более 2 тысяч единиц автотехники, а реализация прицепной техники за первые шесть месяцев года составила 1,913 тысяч единиц, что на 26% больше, чем год назад, отмечает издание.

"Камаз" в первом полугодии получил чистый убыток по РСБУ в 803,8 миллиона рублей против прибыли в 418,9 миллиона рублей годом ранее. Выручка при этом выросла на 7,9%, до 62,1 миллиарда рублей.