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Страны G20 не договорились о способах регулирования криптовалют
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Страны G20 не договорились о способах регулирования криптовалют 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Замминистры финансов и главы Центробанков стран G20 не смогли договориться о единых подходах к регулированию криптовалют. Об этом заявил заместитель главы Министерства финансов России Сергей Торчак по итогам соответствующей встречи в Аргентине.
По его словам, тематика криптоактивов «сквозняком прошла через несколько тем повестки дня». В частности, речь шла о финрегулировании и финансировании развивающихся стран. «Судя по всему, пока нет единого подхода… С другой стороны, „двадцатка“ однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод», — цитирует Торчака РИА «Новости».
Участники встречи финансовой «двадцатки» пришли к выводу, что ситуацию с криптовалютами нужно держать на контроле. В частности, страны призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмываем денег обозначить единые стандарты в этой области. Аргентина ранее сообщала, что они должны быть готовы к июлю.
Торчак заявил о том, что многие граждане боятся появления мошенников в сфере криптовалют. Они смогут снять деньги и исчезнуть, а власти откажутся бессильны в этой ситуации. Это связано с тем, что способов защиты пользователей криптоактивов пока нет.
«Криптовалюты являются риском для населения. С точки зрения финансовой грамотности, этому уделяется больше внимания, чтобы у нас через криптоактивы не появились новые «дольщики», — сказал Торчак. Он уточнил, что это касается не только российских граждан.
При этом участники встречи финансовой «двадцатки» выполняют договорённости о невмешательстве в технологию по производству криптовалют. По словам Торчака, «бизнес может чувствовать себя спокойно».
Ранее зампред Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что на майнеров и владельцев криптовалют распространяются действующие фискальные нормы. Специальный налоговый режим для них создавать не планируется.
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