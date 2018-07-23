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Шансы на успешное IPO China Tower растут вместе с популярностью Гонконгской биржи
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Шансы на успешное IPO China Tower растут вместе с популярностью Гонконгской биржи 

Прайм 57 минут назад
China Tower, которая занимается созданием и обслуживанием инфраструктуры для телекомов, планирует провести IPO в Гонконге и в результате привлечь $8,7 млрд Компания не раскрывает финансовые результаты, поэтому напрямую оценить ее фундаментальную стоимость сложно.
Точно можно сказать, что ее IPO (если оно, конечно, состоится) станет крупнейшим первичным размещением с 2010 года. Увеличение капитальных расходов на строительство вышек для создания сетей связи является долгосрочным трендом, который обеспечит China Tower постоянными заказами как минимум лет на десять.
Примечательно, что компании все чаще выбирают для дебюта Гонконгскую биржу. Недавно здесь прошло IPO Xiaomi, теперь о соответствующих планах заявляет China Tower. Это происходит на фоне смягчения правил о двойном размещении для китайских компаний, в результате чего ликвидность на Гонконгской бирже растет. Благодаря выходу на нее крупнейших игроков китайской экономики, увеличивается приток инвесторов и, как следствие, инвестиций. И, поскольку Гонконгская фондовая биржа становится все популярнее, повышаются шансы на успешное IPO China Tower.
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