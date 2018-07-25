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Низкие цены на нефть давят на рынок недвижимости Дубая
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Низкие цены на нефть давят на рынок недвижимости Дубая 

Prian.ru 46 минут назад
Фото: Prian.ru
В дубайском районе Jumeirah Beach Residence арендная плата за роскошные апартаменты снизилась примерно на 15% по сравнению с 2017 годом. С конца 2014 года цены на жилую недвижимость в эмирате упали более чем на 15% и продолжают снижаться. Фондовый рынок в 2018 году уменьшился на 13%, что является наихудшим показателем в регионе. Дубай выдал 4 722 новых бизнес-лицензии во втором квартале 2018 года, что на 26% меньше, чем за тот же период 2016 года, когда этот показатель достиг пика, сообщает Business Standart.
Помимо падения цен на нефть роль здесь могут играть и другие факторы. Рост пассажиропотока через Международный аэропорт Дубая упал почти до нуля в этом году после 15 лет сильного роста. Самолёты, летающие на всё более дальние расстояния, могут ослабить доминирование эмирата в качестве транспортного узла, соединяющего Азию и Европу.
По словам руководителя исследований и стратегии в Exotix Capital Хаснаина Малика, эмират становится все более привлекательной точкой для богатых людей со всего мира. Но не ясно, будут ли транспортная отрасль и бизнес-направление Дубая расти достаточно быстро, чтобы привлечь и удержать количество иностранных рабочих, необходимых для поддержки спроса на рынке недвижимости.
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