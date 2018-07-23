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В Волгограде цены на аренду жилья упали на 64%
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В Волгограде цены на аренду жилья упали на 64% 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде к окончанию футбольного турнира спрос на аренду жилья снизился на 64%, а средняя цена — на 34%.
По данным Avito, спрос достиг своего пика 21 июня перед игрой Нигерия — Исландия, и начал снижаться 28 июня, в день после последнего матча между сборными Японии и Польши. По этому показателю в рейтинге популярности у болельщиков город занял пятое место.
Вместе с падением спроса на краткосрочную аренду жилья в Волгограде упала и средняя цена на квартиры — с 2096 рублей с начала чемпионата до 1389 рублей 15 июля. По этой позиции город занял третье место.
Самое сильное снижение на краткосрочную аренду жилья отмечается в Екатеринбурге (-86%). Спрос вырос только в Санкт-Петербурге — (+63%). Это, по словам аналитиков, связано с летним традиционно высоким туристическим потоком.
Самое заметное падение цены зафиксировано в Саранске (-41%, до 2103 рублей) и Самаре (-36%, до 1605 рублей). Такая ситуация наблюдается и в других городах-организаторах чемпионата, кроме Сочи, где снижение не отмечается.
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