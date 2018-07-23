В Волгограде цены на аренду жилья упали на 64%

Волгограде к окончанию футбольного турнира спрос на аренду жилья снизился на 64%, а средняя цена — на 34%.

По данным Avito, спрос достиг своего пика 21 июня перед игрой Нигерия Исландия , и начал снижаться 28 июня, в день после последнего матча между сборными Японии Польши . По этому показателю в рейтинге популярности у болельщиков город занял пятое место.

Вместе с падением спроса на краткосрочную аренду жилья в Волгограде упала и средняя цена на квартиры — с 2096 рублей с начала чемпионата до 1389 рублей 15 июля. По этой позиции город занял третье место.

Самое сильное снижение на краткосрочную аренду жилья отмечается в Екатеринбурге (-86%). Спрос вырос только в Санкт-Петербурге — (+63%). Это, по словам аналитиков, связано с летним традиционно высоким туристическим потоком.